Jaipur: CMO से लेकर दिल्ली तक दौड़ेंगी 15 नई इलेक्ट्रिक कारें; लग्जरी EV से 1000 रुपए में दिल्ली तक का सफर

ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें एक बार फुल चार्ज होने पर 275 से 350 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार की चार्जिंग पर करीब 1000 रुपए का खर्च आता है। इसके विपरीत, 1000 रुपए के डीजल में कार महज 100 से 150 किलोमीटर तक ही चल पाती है। गाड़ियों की चार्जिंग की सुविधा के लिए सहकार मार्ग स्थित स्टेट मोटर गैराज में विशेष चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है।