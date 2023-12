जयपुर : 1991 बैच के सुधांश पंत बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुरPublished: Dec 31, 2023 08:50:44 pm Submitted by: जमील खान

Sudhansh Pant Becomes New Chief Secretary of Rajasthan : जयपुर। राजस्थान की नौकरशाही को नया मुखिया मिल गया है। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को मुख्य सचिव (सीएस) बनाने का आदेश कार्मिक विभाग ने रविवार को जारी कर दिया है।