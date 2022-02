JAIPUR केसर क्यारी में फिर साउंड एंड लाइट शो

Department of Archeology and Museums जयपुर। आमेर महल में पर्यटकों को फिर से साउंड एंड लाइट शो देखने को मिलेगा। आमेर महल के केसर क्यारी में आज से साउंड एंड लाइट शो फिर शुरू होगा। Amer Mahal शाम 7 से रात 9 बजे तक साउंड एंड लाइट शो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में होगा। आमेर महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने sound and light show के लिए ओदश जारी कर दिए है।

जयपुर Published: February 25, 2022 05:08:09 pm

महल के अधीक्षक डॉ पंकज धरेंद्र ने बताया कि शुक्रवार शाम से केसर क्यारी में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में साउंड एंड लाइट शो शुरू होगा। शाम 7 से रात 8 बजे तक साउंड एंड लाइट शो, इसके बाद फिर रात 8 से रात 9 बजे तक साउंड एंड लाइट शो होगा।एनजीटी की रोक के बाद आमेर महल में इस गतिविधि को बंद कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से पुरातत्व विभाग को स्टे मिलने के बाद इसे फिर शुरू किया जा रहा है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों के अनुसार एनजीटी की ओर से नाहरगढ़ रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित सभी रेस्टोरेंट्स बंद करने और सेंचुरी एरिया में संचालित लाइट एंड साउंड शो बंद करने के आदेश दिए गए थे। जिसके तहत 1 दिसंबर से नाहरगढ़ फोर्ट में संचालित रेस्टोरेंट्स बंद किए गए थे। आमेर फोर्ट में संचालित लाइट एंड साउंड शो भी बंद कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पर्यटकों को पुनः नाहरगढ़ फोर्ट पर खाने पीने की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। आमेर फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा।

