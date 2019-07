Watch : जयपुर में एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाही, हरियाणा गैंग की धरपकड़, चंगुल से छुड़ाए तीन लोग

Crime news in hindi Jaipur : हरियाणा गैंग ने महाराष्ट्र के तीन लोगों का अपहरण किया ( three person of maharashtra kidnapping), जयपुर में आलीशान फ्लैट किराए पर ले तीनों को बंधक बनाकर रखा। एटीएस कामांडो और पुलिस कमांडों ने तीनों पीड़ितो को करवाया मुक्त, सात आरोपित गिरफ्तार ( 7 kidnapper arrested )