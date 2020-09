जयपुर : तीनों पंचायत समितियों का औसत मतदान 84 % से अधिक

राजस्थान में पंचायत आम चुनाव-2020 ( Panchayat General Election ) के प्रथम चरण ( First Phase ) में सोमवार को सरपंच ( Sarpanch ) के 947 पदों ( 947 Posts ) पर मतदान ( Votting ) हुआ। जयपुर जिले की ( Jaipur District ) तीनों पंचायत समितियों ( Three Panchayat Samiti ) का औसत मतदान ( Average Turnout ) 84 प्रतिशत से अधिक ( More Than 84 % ) रहा। ( Jaipur News )