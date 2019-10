बाड़मेर में ड्राइवर के गोली मारकर लूटी जयपुर के बिल्डर की कार

सिवाना कस्बे में बालोतरा रोड पर बुधवार शाम को चार नकाबपोश बदमाश (crook) जयपुर निवासी एक बिल्डर (builder resident of jaipur) की कार को रुकवाने के बाद चालक (Driver) के पैर में गोली मारकर (Shot down) गाड़ी व मोबाइल लूट (Car and mobile loot) ले गए। देर रात तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया।