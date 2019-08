नेट बंदी की मियाद 24 घंटे और बढ़ाई, इलाके में शांति के लिए पुलिस-आरएसी का फ्लैग मार्च, 75 गिरफ्तार

( Communal Violence in Jaipur Update News ) चारदीवारी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने दस थाना इलाको में की जा रही नेट बंदी ( internet closed in jaipur ) को बुधवार शाम 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 75 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में ( Communal Violence in Jaipur ) पुलिस और आरएसी के जवान फ्लैग मार्च कर लोगों में हालात काबू में होने का अहसास कराते नजर आए।