रेलवे के जयपुर मंडल ने किया साइक्लोथोन का आयोजन

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ( Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India ) द्वारा चलाए गए फिट इंडिया साईक्लोथोन ( Fit India Cyclothon ) के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मण्डल द्वारा शनिवार को गणपति नगर जयपुर में फिट इंडिया साइक्लोथोन का आयोजन किया गया।