भारत बंद का जयपुर में मिलाजुला असर

किसानों से जुड़े तीन कानूनों (Three laws related to farmer) के विरोध में भारत बंद (Bharat band) का जयपुर में मंगलवार को मिलाजुला असर (Mixed effect in Jaipur) नजर आया। परकोटे में दोपहर तक अधिकतर दुकानें बंद रही। कुछ दुकानें खुली भी नजर आई। दोपहर बाद अधिकतर दुकानें-व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले। वहीं बाहरी बाजारों में भी बंद का मिला—जुला असर देखने को मिला।