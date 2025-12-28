जयपुर में पेयजल का संकट; सूरजपुरा में 173 करोड़ के नए फिल्टर प्लांट में ये गड़बड़ियां हुईं उजागर

Bisalpur-Jaipur drinking water project: जयपुर। जयपुर शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सूरजपुरा में 216 एमएलडी क्षमता का अतिरिक्त फिल्टर प्लांट बनाया गया, लेकिन 173 करोड़ रुपए की भारी लागत से तैयार यह प्लांट अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा है। जलदाय विभाग और बीसलपुर प्रोजेक्ट से जुड़े तीन इंजीनियरों की वर्ष 2024 में तैयार विभागीय रिपोर्ट में सामने आया है कि डिजाइन, ड्राइंग और निर्माण में गंभीर खामियों के कारण फिल्टर प्लांट केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर ही काम कर रहा है। इससे आगामी गर्मियों में शहर में पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है।