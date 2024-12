Jaipur Fire Incident Updates: टैंकर ब्लास्ट में पांच की मौत,पचास घायल, जानें पल-पल की अपडेट जानकारी

इस तरह से चला पूरा घटनाक्रम…. 5.40 AM : एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर डीपीएस स्कूल के नजदीक भांकरोटा से गुजर रहा था। इसी दौरान कट पर टर्न लेने से ठीक पहले एक बड़ा वाहन टैंकर से टकराया।

5.50 AM : गैस के टैंकर के वॉल्व टूट गए और गैस लीक होने लगी, कुछ देर बाद ही धमाका हो गया।

5.55 AM : भांकरोटा थाने की चेतक मौके पर पहुंची और बाद में और जाब्ता बुलाया गया।

6.10 AM : डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुड़ानिया, आरपीएस हेमेन्द्र और भांकरोटा थानाधिकारी समेत अन्य अफसर आए।

6.10 AM : भांकरोटा थाने के अलावा अन्य थानों का स्टाफ मौके पर बुलाया गया, डीसीपी ने पुलिस लाइन से भी जाब्ता बुलाया। एसडीआरएफ टीम भी मौके पर आ गई।

7.25 AM : जयपुर कलक्टर जितेन्द्र सोनी और अन्य प्रशासनिक अफसर मौके पर आए।

7.50 AM : सीएम भजन लाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उसके बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

9.15 AM : सीएम भजन लाल शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे और उनसे पहले डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा आ गए।

9.20 AM : सीएम भजन लाल शर्मा ने कलक्टर और डीसीपी से बातचीत कर राहत – बचाव कार्य के बारे में जानकारी जुटाई। काफी देर मौके पर मौजूद रहे।