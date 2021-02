नियमों की पालना नहीं करने वाले बिल्डरों पर जेडीए करेगा कार्रवाई

मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Chief Minister Jan Awaas Yojana) के तहत निर्मित आवासों में विकासकर्ताओं की ओर से नियमों की पालना नहीं करने (Rules not to be followed) पर जेडीए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई (Strict action against) की करेगा। निजी विकासकर्ताओं की ओर से निकाली जाने वाली लॉटरी के समय अब जेडीए के जोन उपायुक्त भी मौजूद रहेंगे। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बुधवार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समिक्षा की।