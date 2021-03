संशोधित एसओपी व नवीन चैकलिस्ट के अनुसार होगा सेक्टर सड़कों का निर्माण

जेडीए शहर में सेक्टर सड़कों का निर्माण (Construction of sector roads) संशोधित एसओपी व नवीन चैकलिस्ट (SOP and new checklist) के अनुसार ही करवाएगा। इसके लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन व पीआरएन) अवधेश सिंह ने शनिवार को जेडीए के सभी अधिकारियों को सेक्टर सडकों के निर्माण के लिए संशोधित एसओपी व नवीन चैकलिस्ट के बारे में जानकारी दी गई।