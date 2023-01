Good News : चार साल बाद दो फरवरी से शुरू होगी जयपुर-जोधपुर फ्लाइट

जयपुरPublished: Jan 18, 2023 10:26:01 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

One Hour Flight to jodhpur From Jaipur Airport : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राहत की खबर है। वजह है कि चार साल बाद जयपुर से जोधपुर के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल, अगस्त 2018 में जयपुर से जोधपुर के बीच हवाई सेवा बंद हो गई थी। इसके बाद कोरोना काल के कारण यह दोबारा शुरू नहीं हो सकी।