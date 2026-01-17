Jaipur Literature Festival: मौत तो बेवजह बदनाम है, असली तकलीफ तो जिंदगी से होती है

सेशन के दौरान गौर गोपाल दास ने रिश्तों की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर रिश्ते परिवार से ही शुरू होते हैं, न कि दोस्तों या ऑफिस के कलीग्स से। हम प्यार कैसे करते हैं, पैसे कैसे संभालते हैं, किसी को नजरअंदाज कैसे करते हैं, सलाह कैसे देते हैं, माफ कैसे करते हैं या गुस्सा कैसे होते हैं। ये सब पैटर्न हमें फैमिली से ही मिलते हैं। फैमिली की यही कहानियां हमें रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग पहचानना सिखाती हैं, जो रिश्तों की कई उलझनों को सुलझाने में मदद करती हैं।उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी में रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि रिश्तों से ज्यादा जरूरी शायद कुछ भी नहीं होता।