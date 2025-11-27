जयपुर नगर निगम का एक्शन: खुले में कचरा जलाया तो 500 रुपए जुर्माना, 181 हेल्पलाइन पर सूचना दें, निगरानी टीमें अलर्ट

Jaipur News: जयपुर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए नगर निगम जयपुर ने विशेष निगरानी टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं। खुले में कचरा जलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।