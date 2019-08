गणपति देंगे जयपुरी राजशाही दर्शन

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर ब्रह्मपुरी (Brahmapuri) स्थित दाहिनी सूंड वाले नहर के गणेशजी (Ganesha of the right trunk canal) जयपुरी परंपरा (Jaipuri tradition) को साकार करेंगे। गणपति महाराज को पारंपरिक राजशाही (Traditional monarchy) जरी की पोशाक धारण करवाई जाएगी। करीब एक माह में तैयार हुई इस पोशाक में कारीगरों ने हाथ से रत्न व गोटा-पत्ती आदि जड़े हैं।