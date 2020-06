14वां राज्य स्तरीय साख्यिकी दिवस 29 जून को

statistics day 2020: हर साल 29 जून को मनाया जाने वाला सांख्यिकी दिवस इस बार कोविड-19 महामारी के दौरान डेटा संग्रह की चुनौतियां (The Challenges of Data Collection during the covid 19 Pandemic) थीम पर मनाया जा रहा है। इसमें राज्य से ब्लॉक स्तर तक के साख्यिकी कार्मिक, विषय विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी सहभागिता करेंगे। इस बार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर 14वां साख्यिकी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।