जयपुर : नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जयपुरPublished: Dec 15, 2023 10:54:15 pm Submitted by: जमील खान

Accused Gets 20 Years In Jail For Raping Minor : जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले 23 वर्षीय आशीष कुमार डबरिया को बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 26 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

Accused Gets 20 Years In Jail For Raping Minor