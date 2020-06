डीएलएड के लिए 16 जून से कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन

Diploma in Elementary Education : द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए 16 जून से अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इस परीक्षा से प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि डीएलएड. की परीक्षा प्रदेशभर में आगामी 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

जयपुर। द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए 16 जून से अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षा राज्य मंत्री ( Minister of State for Education ) गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इस परीक्षा से प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि डीएलएड की परीक्षा ( exam ) प्रदेशभर में आगामी 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियों करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ( Elementary education department ) में अध्यापक लेवल प्रथम ( Teacher level first ) की भर्ती के लिए द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा (डीएलएड) की योग्यता अनिवार्य हैं।

उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के स्तर पर आयोजित की जाती रही है। शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा की पहल से ही वर्ष 2019 से ही इसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राज्य स्तरीय कार्यालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, की ओर से इसे पारदर्शिता के साथ आयोजित किया गया था। इस बार भी यह परीक्षा पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा ही प्रदेशभर में 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी।