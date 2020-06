भक्तों को दर्शनों के लिए कराना पड़ेगा अभी और इंतजार

Will have to wait for the temple to open : कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बाद से भक्त और भगवान के बीच फासला बढ़ता ही जा रहा है। होटल और माल तो खुल गए, लेकिन अपने प्रभु के दर्शनों के लिए भक्तों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पट श्रद्धालुओं के लिए पिछले ढ़ाई माह से बंद हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धार्मिक स्थलों को आगामी 30 जून तक नहीं खोलने के निर्णय पर मुहर लगा कर दर्शनों के इंतजार को और बढ़ा दिया