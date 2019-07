पुलिस भर्ती की तैयारी करने आए हैं, ये कहकर फ्लैट लिया किराए पर, दिया वारदात को अंजाम

Crime news in hindi Jaipur : करोड़ों की वसूली के लिए तीन लोगों का अपहरण ( three person of maharashtra kidnapping), फ्लैट में बंधक बनाकर रखा, लोगा पूछते तो कहते पढ़ने के लिए आए हैं