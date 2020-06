पुलिस ने पकडी घी में हो रही पाम ऑयल की बड़ी मिलावट, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे यही घी ?

Mixing of Paam Oil in Desi Ghee police break the Chain...बड़ी कंपनी के देसी घी के टैंकर आरोपियों के निशाने पर थे। दूदे में एनएच—8 पर महादेव ढाबे की आड़ में यह खेल होता था। जयपुर से गुजरात जा रहे देसी घी के टैंकर्स से सील तोड़कर देसी घी निकाला जाता था और बाद में उसमें पॉम ऑयल मिलाया जाता था ताकि वजन बराबर रहे।