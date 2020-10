जयपुर रेल मंडल ने किया फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ( Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India ) द्वारा चलाए गए फिट इंडिया फ्रीडम रन ( Fit India Freedom Run ) के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल द्वारा उनके अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजनों ने प्रतिदिन खेल,वॉकिंग,दौड़ इत्यादि में भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाया।