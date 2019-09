राजस्थान में भीषण सड़क हादसे पर सीएम गहलोत ने जताया दुख

जयपुर। Jobner Road Accident: राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक आसलपूर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवदेनाएं व्यक्त की हैं। CM अशोक गहलोत ने हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

जानकारी के अनुसार, हादसा ट्रेलर और जीप में जबरदस्त भिड़ंत होने से हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद जोबनेर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कई शव जीप में बुरी तरह फंस गए।

स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस जैसे-तैसे करके घायलों को जोबनेर सीएचसी लेकर पहुंची। हादसे के बाद अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि जीप में सवार परिवार जिले के ही आसलपूर खातलियों की धाणी से काजीपुरा के लिए रवाना हुआ था। एसके एन कॉलेज के पास ट्रोले ने जीप को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। हादसे की सूचना पर एसपी शंकर दत्त शर्मा सहित अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर रास्ता खुलवाने का प्रयास जारी है। लोगों की मांग है कि इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगने के साथ स्पीड़ ब्रेकर भी बने। वहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी दी जाए। हादसे की वजह रफ्तार बताई जा रही है।

Deeply anguished to know of the terrible road accident in Jobner, #Jaipur on Jaipur-Phalodi highway in which seven people have lost lives. My heart goes out to their family members and I pray to God to give them strength. Wish speedy recovery to those injured.#Rajasthan