राजस्थान जल जीवन मिशन: हजारों करोड की परियोजनाएं बिना पानी के ही स्वीकृत,,अब जलशक्ति मंत्रालय ने जारी किया ये सख्त आदेश

अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर ही स्वीकृत होगी पेयजल परियोजना

जयपुर.

जलदाय विभाग के अधिकारियों और जल जीवन मिशन के इंजीनियरों को मिशन की परियोजनाओं में पानी की उपलब्धता कितनी जरूरी है यह तीन वर्ष बाद याद आई है। अब जब मिशन की समाप्ति में डेढ वर्ष से भी कम समय रह गया है तब जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने रविवार को मिशन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी कर कहा कि मिशन के तहत पेयजल परियोजना तभी स्वीकृत होगी जब संबंधित परियोजना क्षेत्र में 15 वर्ष के लिए पानी की उपलब्धता होगी। मिशन की किसी परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता है या नहीं इसके परीक्षण के लिए पीएचईडी के सभी सर्कल के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी की अनुशंषा के आधार पर ही पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत होंगी।

Problem of water supply, commissioner said, make arrangement for protection