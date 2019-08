Article 370 : कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पूरे राजस्थान में जश्न, जगह-जगह आतिशबाजी, DJ पर झूम रहे युवा

Article 370 of the Constitution of India : Narendra Modi सरकार की ओर से गृह मंत्री Amit Shah ने Kashmir को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले Article 370 को Revoked करने का प्रस्ताव Rajya Sabha में पेश करने के साथ ही Jammu-Kashmir को भी केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की जानकारी मिलते की Rajasthan के सीमावर्ती इलाकों समेत सभी जिलों में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगह-जगह पटाखें फोड़े गए, मिठाइयां बांट जश्न मनाया गया। Jammu Kashmir News live : Article 370 and 35(A) Revoked