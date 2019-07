सोनोग्राफी का खेल, कोई पास कोई फेल

Janana Hospital : Sonography test for Pregnancy either Wrong or Right हाल ही Janana Hospital में एक महिला की Sonography Pregnancy जांच रिपोर्ट में Twins दिखाना तथा बाद में Operation से एक बच्चे का होना इन दिनों काफी चर्चा में है। सोनोग्राफी का यह खेल सभी Government Hospital में चल रहा है। कारण मरीजों का बढ़ता दवाब, Sinior की जगह जूनियर Doctor की ओर से सोनोग्राफी करना, सोनोग्राफी मशीन का पुराना होना माना जा रहा है।