RIP Jaswant Singh: राजस्थान की सियासत में दौड़ी शोक की लहर, जानें गहलोत-राजे-पायलट समेत राजनेताओं ने क्या कहा?

जयपुर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्‍थापक सदस्‍यों में से एक जसवंत सिंह के निधन पर प्रदेश के विभिन्न दलों के नेताओं ने भी दुःख प्रकट किया है। नेताओं ने जसवंत सिंह के भारतीय राजनीति में योगदान को याद करते हुए ईश्वर से उन्हें श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को धैर्य व संबल प्रदान करने की कामना की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जसवंत सिंह के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया। अपने शोक सन्देश जारी करते हुए संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर पूर्व मंत्री के परिवार के सदस्यों और समर्थकों को इस दुखद क्षण को सहने की शक्ति प्रदान करे।

My heartfelt condolences at the passing away of senior leader from Rajasthan & former Union minister, Shri Jaswant Singh ji. May God give strength to his family members & supporters in this hour of grief. May his soul rest in peace.