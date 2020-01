शोरुम से निकला ज्वैलर, गोलियां चला दी लुटेरों ने, दो साल में दूसरी बार लूट

Jeweler out of the showroom, robbers opened fire, robbed for the second time in two years...बैग में सोने-चांदी के साथ बही-खाते भी रखे हुए थे। इसी योगेश ज्वेलर्स फर्म पर दो साल पहले भी हरियाणा के इनामी बदमाश हरिया गुर्जर ने अंधाधुंध फायरिंग कर करीब 25 लाख रुपए के गहनों की लूट की थी