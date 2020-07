घर से जेवरात, बाजार से एक लाख रुपए पार

जयपुर.चोर घर का ताला तोड़ लाखों रुपए की लागत के सोने-चांदी के (Jewelry from home, crossed one lakh rupees from market) जेवरात सहित एक लाख रुपए की नकदी ले गए।