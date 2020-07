दो मकानों से लाखों रुपए के जेवरात पार

जयपुर. बेखौफ चोर व बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे है। (Jewelry worth lakhs of rupees from two houses) एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर बदमाश भाग गए, वहीं गोदाम में चोरी की वारदात की गई।