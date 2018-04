जयपुर।

गुजरात के विधायक जुगनेश मेवानी को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारते ही राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने धर लिया। जानकारी के अनुसार जिग्नेश नागौर में एक सभा में जाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली उसने एयरपोर्ट पहुँचते ही जिग्नेश को नागौर जाने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया।

दरअसल, पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि नागौर में जिग्नेश के पहुँचने के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाज़ा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिग्नेश को एयरपोर्ट पर उतारते ही हिरासत में ले लिया गया।

हिरासत में लेने की वजह पूछे जाने पर पुलिस ने जिग्नेश को ये दलील दी कि नागौर के हालात फिलहाल सही नहीं लिहाज़ा उन्हें नागौर में प्रवेश पर रोका गया है।

जिग्नेश ने एक ट्वीट में लिखा, 'अगर भागवत अनुस्मृति पर बात करने के लिए नागौर जा रहे होते तो राजे उन्हें इस बात की अनुमति दे देतीं। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं तो मुझे रोका जा रहा है। वसुंधरा जी हमारा भी वादा रहा, चुनाव में मज़ा आएगा।

एक के बाद एक किये कई ट्वीट

हिरासत में लिए गए जिग्नेश ने फ़ौरन बाद एक के बाद एक कई ट्वीट किये। उन्होंने लिखा, 'जैसे ही मैं जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाने लगे जिसमें लिखा था कि नागौर में एमएलए जिग्नेश के प्रवेश पर पाबंदी है। मैं वहां एक जनसभा को सम्बोधित करने जा रहा था जिसमें भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सम्बोधन था।

For urgent attention of media : today, immediately after I landed at Jaipur airport, few cops made me sign a letter saying MlA Jignesh mevani's entry is restricted in entire nagor district of Rajasthan. I was going there to talk about Indian constitution and Baba Saheb Ambedkar — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) April 15, 2018

एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'डीसीपी स्तर के एक अफसर ने मुझे बाद में कहा कि आपको जयपुर में भी कहीं जाने की इज़ाज़त नहीं है। वो मुझे वापस अहमदाबाद रवाना करने पर ज़ोर दे रहे हैं। यही नहीं वो मुझे प्रेस कांफ्रेंस तक नहीं करने दे रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है।'

If Bhagwat was going at Nagor district of Rajasthan to talk about Manusmriti, Raje would have allowed him. But since I was supposed to talk about the philosophy of baba Saheb Ambedkar they are restricting my movements. Vasundhara ji, hamara bhi vada raha chunav me maza ayenga.. — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) April 15, 2018

Now the DCP is saying u r not allowed to move around even in Jaipur and they are forcing me to fly back to Ahmedabad and also not allowing to hold even a press conference...this is shocking — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) April 15, 2018

For the past 2 hours I am asking the on duty DCP of Jaipur whether he has any order to restrict my movement he has no answer. He saying 'upar se bola hai'..he took away local dalit activist's mobile also. As per law, this is a case of legally confining me, if nt kidnapping.Shame — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) April 15, 2018

एक अन्य ट्वीट में जिग्नेश ने लिखा, 'मैं पिछले दो घंटे से डीसीपी अधिकारी से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आपके पास मुख्य रोकने के कोई आधिकारिक ऑर्डर हैं, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। वो बस यही कह रहे हैं कि ऊपर से बोला है। पुलिस ने एक स्थानीय दलित कार्यकर्ता का मोबाइल भी जप्त कर लिया।

