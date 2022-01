Covid Vaccination: बाल आयोग की अध्यक्ष पहुंची जेके लोन, बच्चों से की बात

Covid Vaccination:

जेके लोन में कोविड टीकाकरण का लिया जायजा

लाभार्थी बच्चों से की बातचीत

बच्चों के टीकाकरण संबंधी ली जानकारी

Covid Vaccination: किशोरों के लिए चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज जेके लोन अस्पताल पहुंची। यहां के टीकाकरण केंद्र पर उन्होंने टीकाकर्मियों से जानकारी ली। साथ ही टीका लगवाने के लिए पहुंचे बच्चों से भी बात की। उन्होंने केंद्र में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण करने और उनका आॅब्जरवेशन के बाद उन्हें घर भेजने की व्यवस्था को सराहा। इस मौके पर जेके लोन कोविड टीकाकरण केंद्र के इंचार्ज डॉ. धनराज बागड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष को टीकाकरण संबंधी सभी जानकारी दी। प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण के तीन दिनों में 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है।

JK Lone reached the chair of the Children's Commission, talked to the children