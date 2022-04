जोधपुर का ड्रोन करेगा कश्मीर में आतंकियों की सफाई

कश्मीर हो या फिर पूर्वोत्तर। छत्तीसगढ़ हो या फिर जम्मू का सरहदी इलाका। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी अब जोधपुर की चिड़िया से बच नहीं पाएगा। कोई भी हरकत आतंकी, उग्रवादी या फिर नक्सली करते हैं तो वह इसकी आंख में कैद हो जाएगा और फिर वही होगा जो पुलवामा मुठभेड़ में पिछले दिनों भारतीय सैन्य बलों ने आतंकियों के साथ किया था।

जोधपुर. कश्मीर हो या फिर पूर्वोत्तर। छत्तीसगढ़ हो या फिर जम्मू का सरहदी इलाका। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी अब जोधपुर की चिड़िया से बच नहीं पाएगा। कोई भी हरकत आतंकी, उग्रवादी या फिर नक्सली करते हैं तो वह इसकी आंख में कैद हो जाएगा और फिर वही होगा जो पुलवामा मुठभेड़ में पिछले दिनों भारतीय सैन्य बलों ने आतंकियों के साथ किया था।

जोधपुर आईआईटी ने भारतीय सैन्य बलों के सफल आपरेशन के लिए हिंदी फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाए गए बर्ड ड्रोन की तरह ड्रोन तैयार किया है। यह न केवल दुश्मन को चकमा देगा बल्कि बेहद कम समय में तेजी से भारतीय सीमा और एलओसी पर हो रहे साजिशों का खुलासा भी करेगा।

