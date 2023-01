Eectric Locomotive Jodhpur: जोधपुर को मिला पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तीन इलेक्ट्रिक रेल इंजन और मिलेंगे

जयपुर
Published: Jan 27, 2023 01:29:58 pm

Jodhpur has got its first electric locomotive: भारतीय रेलवे पूरे देश में अपने नेटवर्क को इलेक्ट्रिक कर रहा है, ऐसे में जोधपुर स्थित भगत की कोठी स्थित डीजल शेड में भी एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पहुंच गया है।

Jodhpur has got its first electric locomotive (symbolic picture)

Jodhpur has got its First Electric Locomotive: रेलवे मंत्रालय ट्रेनों के संचालन और निर्माण में तरह-तरह के बदलाव कर रहा है, ये बदलाव पर्यावरण और प्रकृति दोनों को संरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान के जोधपुर को अपना पहला इलेक्ट्रिक इंजन मिल गया है। तीन और इंजन जल्द ही मिल जाएंगे। जोधपुर में भगत की कोठी स्थित डीजल शेड को रेलवे बोर्ड ने 4 इलेक्ट्रिक लोको आवंटित किए थे, जिसमें से एक भेज दिया गया है। अब यहां इलेक्ट्रिक लोको की मेंटेनेंस भी होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन से ना सिर्फ यात्री सुविधा में वृद्धि होगी बल्कि पश्चिमी राजस्थान में विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे