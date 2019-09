Kalraj Mishra: न राजभवन वाहन- न सिक्योरिटी, आम आदमी की तरह 'लाल बत्ती' पर रुके

Kalraj Mishra, New Governor of Rajasthan in road traffic: मंदिर जाने के लिए मिश्र के लिए राजभवन अतिथि गृह में अशोक स्तम्भ लगी गाड़ी लगाई तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमें लोगों की सुविधा का ध्यान रखना है। इसलिए साधारण गाड़ी लगाओ।