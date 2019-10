करवाचौथ स्पेशल: ​पति की लंबी उम्र नहीं मौत मांगती है ये पत्नी, दो को निपटा चुकी अब तीसरे का नंबर

Karwachauth Special: This wife does not ask for the death of her husband, she has settled two, now the number of the third..आरोपी सीमा ने मृतक नरदेव से शादी करने से पूर्व एक युवक से शादी की हुई थी। पति नरदेव की मौत के बाद सीमा ने फिर एक और शादी कर ली। तीनों शादी झूठ बोलकर की गई थी।