Kashmir LIVE Updates: राजस्थान में भी दिख रहा 'कश्मीर टेंशन', बॉर्डर पर हलचलें तेज़, 'हाई' अलर्ट मोड़ पर BSF

जयपुर।

जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) में सैन्य और सियासी हलचलों के बीच राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं ( International Borders in Rajasthan ) पर भी विशेष निगरानी बरती जा रही है। राजस्थान से सटी भारत-पाक सीमा ( india pakistan Border ) में बीएसएफ हाई अलर्ट मोड ( BSF on High Alert ) पर आ गई है। स्वतन्त्रता दिवस पूर्व सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनाये रखने के मद्देनज़र भी सीमा पर चौकसी को अतिरिक्त गंभीरता से लिया जा रहा है। इधर, बीएसएफ ने 7 अगस्त से राजस्थान के अलावा जम्मू-कश्मीर और पंजाब से सटी सीमाओं पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है।

जानकारी के मुताबिक़ केंद्र की ओर से राजस्थान की भारत-पाक सरहदों पर भी अतिरिक्त जवान भेजे जा रहे हैं। फिलहाल बीएसएफ ने सीमा पर अतिरिक्त ट्रुप्स भेजने के साथ ही गश्त तेज कर दी है। कश्मीर में सेना के अतिरिक्त कंपनियां भेजे जाने के बाद उपजे तनाव के मद्देनजर भी बीएसएफ अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है।

21 अगस्त तक चलेगा 'ऑपरेशन अलर्ट'

बीएसएफ राजस्थान फ्रंटीयर के अफसरों की माने तो श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर सीमा तक 7 से 21 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट चलाया जायेगा। इसके तहत गश्त तेज कर दी की जाएगी। पैदल गश्त के साथ ही गाड़ियों, ऊंटों और ड्रोन से भी सीमा पर नजर रखी जाएगी।

बीएसएफ इस दौरान सीमा पर रखे हथियार और अन्य उपकरणों की भी गहनता से जांच करेगा। इसी ऑपरेशन अलर्ट के चलते ही बीएसएफ के कई अधिकारी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और अलर्ट रहने तक वहीं रहेंगे। बीएसएफ स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर भी सुरक्षा व्यवस्था जांच रही है।

इस बार सीमा पर तनाव अधिक

हाल ही में कश्मीर में सेना की अतिरिक्त कंपनियां भेजे जाने के बाद वहां तनाव बढ़ गया है। सेना ने रविवार को ही पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम के साथ कमांडो को ढेर कर दिया था। कश्मीर में बॉर्डर पर गोलाबारी जारी है, इसी के चलते इस बार बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है।

''बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया जा रहा है इस दौरान सभी अधिकारी व जवान अतिरिक्त सजगता बरतेंगे'' - एमएस राठौड़, उप महानिरीक्षक, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटीयर

उधर, कश्मीर में धारा 144 लागू, स्कूल-कॉलेज बंद

जम्मू-कश्मीर के घाटी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती और राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कश्मीर घाटी के साथ ही जम्मू में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।

Jammu and Kashmir: Latest visuals from Doda; security forces have been deployed in the area. pic.twitter.com/K1ldQ73tCZ — ANI (@ANI) August 5, 2019

आधिकारिक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर जारी जानकारी के अनुसार जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, डोडा, राजौरी, उधमपुर सहित विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने आगामी आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूल कल छह अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया है।

Jammu and Kashmir: Latest visuals from various parts of Srinagar where section 144 CrPC has been imposed from midnight 5th August. pic.twitter.com/bFOeHnwh4O — ANI (@ANI) August 5, 2019

जम्मू की जिला उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा कि अगले आदेश तक जम्मू जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार जम्मू में छह, सांबा में दो, कठुआ में दो, उधमपुर में चार, रियासी में एक, राजौरी में आठ, पुंछ में छह और डोडा में 11 कंपनियां तैनात की गयी हैं। जिले के विभिन्न हिस्सों में सेना की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि मोबाइल इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया गया और क्षेत्र में एहतियातन प्रतिबंध लगाए गए है।

एक आदेश में बताया गया है कि जम्मू में अगले आदेश तक विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा की नयी तिथियों को घोषणा बाद में की जाएगी।

गौरतलब है कि घाटी में 35000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए घाटी से अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी छोडऩे को कहा था। इसके बाद से लोगों में डर और भ्रम का माहौल है। सुरक्षा परामर्श के बाद कितश्वाड़ की माछिल माता, पुंछ की बुड्ढा अरमनाथ और रियासी में कौसर नाग तीर्थयात्राओं को रद्द कर दिया गया था। एनआईटी श्रीनगर के 500 से अधिक छात्र जम्मू पहुंच गये और रविवार को ट्रेनों के जरिये अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए।