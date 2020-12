Corona Latest Update- जानिए, आज राजस्थान में क्या रहा कोरोना संक्रमण का हाल?

Know, how was the condition of corona infection in Rajasthan today?

- राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में दिखी कमी

-राज्य में मिले 1511 नए कोरोना संक्रमित

- कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई दर्ज

- एक्टिव केस भी 20 हजार से कम पर पहुंचे

- राज्य में अब 19792 एक्टिव केस

- आज 2577 मरीज हुए कोरोना से रिकवर