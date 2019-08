31 तोपों की सलामी, 425 लीटर दूध, 365 किलो दही से होगा ठाकुर जी का अभिषेक, दर्शनार्थियों के लिए रहेगी ये व्यवस्था

Janmashtami in Govind Dev Ji Temple Jaipur, Timings, Aarti Timings, Live Darshan : छोटी काशी में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव ( Krishna Janmashtami 2019 in Rajasthan ) धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर के आराध्य गोविंद देव जी सहित अन्य कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास छाएगा। इस दौरान आरती सहित अन्य धार्मिक आयोजन होंगे। मुख्य आयोजन Govind Dev Ji Temple में होगा। वहीं देशभर में हर बार की तरह Janmashtami in Mathura भी विशेष रहेगी