जयपुर। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड (आरसीए) दो बार अध्यक्ष रहे ललित मोदी के पुत्र रुचिर मोदी ने आरसीए के चुनाव से खुद को दूर करते हुए कहा है वह अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। मोदी एक बयान में कहा कि आरसीए की मौजूदा दुखद हालत को देखते हुए मैंने अपनी उम्मीदवारी को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

इसक साथ ही अपने संस्थानों गोड फ्रे फिलिप्स इंडिया और के के मोदी ट्रस्ट में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय किया है। इससे पहले मोदी ने अलवर क्रिकेट संघ के चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि आज राजस्थान क्रिकेट संघ में अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल की समाप्ति हो गई है।

