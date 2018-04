जयपुर। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को संविधान देने वाले डॉ भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। सभी लोग उन्हें देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन हम आपको बताने चाहते हैं कि देश के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के फॉर्मेशन में भी उनका अहम रोल रहा है। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा क्या थी—



एक शाम बाबासाहब 26 अलीपुर रोड पर काफी उदास अवस्था में बैठे थे। जब लेखक नानक चंद रत्तू (रत्तू ने अंबेडकर पर किताबें लिखी हैं) उनके पास आए और उनके दुख कारण पूछा तो बाबा साहेब ने बताया कि मेरे दुख का कारण तुम नहीं समझोगे। बाबा साहेब ने कहा कि अपने जीवन काल में कुछ काम अधूरे रह जाने का मुझे दुख है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा रत्तू से साझा की। यहां आपको से बताना जरूरी है कि अंबेडकर डायबिटीज के कारण बीमार रहते थे और बिस्तर ने उन्हें जकड़ लिया था। बाबा साहेब ने दुखी होते हुए रत्तू से कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को बाकी समाज के ही साथ राजनैतिक सत्ता का हिस्सेदार बनते देखना चाहता हूं।

पढ़ लिख कर अपना समाज भूल गए

अंबेडकर ने रत्तू से कहा था कि अपने समाज को मैंने सुविधाएं दी हैं, उसका फायदा सब लोगों को नहीं मिल पाया। हमारे ही समाज के लोग पढ़ लिख कर अपने ही समाज से बेरुखे हो गए हैं। मेरी सोच से भी ज्यादा वे लोग स्वार्थी निकले। अगर सभी सिर्फ अपने लिए जीने लगे तो समाज के लिए ये आत्मघात होगा।

जीते जी किताबों का प्रकाशन करना चाहते थे

आहत होते हुए अंबेडकर ने रत्तू से कहा था कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है। अपने जीते जी मैं “बुद्ध एंड हिस धम्म”, “REVOLUTION AND COUNTER REVOLUTION IN ANCIENT INDIA“, और “ RIDDLES OF HINDUSIM“ का प्रकाशन करना था, लेकिन अब ये मुमकिन शायद ना हो। मैंने सोचा था कि जिंदगी रहते मेरे समाज का कोई व्यक्ति मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता।

लोगों ने किया विश्वासघात

अंबेडकर ने कहा कि मुझे जिन लोगों पर भरोसा था, उन्होंने विश्वासघात किया। वे आज सत्ता के लिए लड़ने लगे। जबकि उन्हें समझना चाहिए था कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। मैं कुछ और साल इस देश और अपने समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरे पास दिन कम हैं।



आत्मसम्मान से जीने के लिए करना होगा संघर्ष

बाबा साहेब का कहना था कि मैंने आज सब कुछ अपनी बदौलत हासिल किया है। ऐसा करने पर मुझे कई लोगों खास कर मीडिया का बहुत विरोध झेलना पड़ा है। आज जो काफिला यहां पहुंचा है, बहुत संघर्ष और मेहनत से पहुंचा है, जिसे आगे ले जाना है। और इसे आगे ले जाने के लिए समाज को समस्याओ और कठिनाइयों से दो चार होना पड़ेगा। मेरे समाज को आत्मसम्मान से जीने के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। और अगर वो लोग संघर्ष करने में असमर्थ हैं तो रत्तू तुम उनसे कह देना कि वे इस काफिले को यहीं छोड़ दें। हो सकता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम संदेश हो लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा समाज मेरे संदेश को सुनेगा। जाओ नानक जाओ... मेरा ये संदेश मेरे समाज के लोगों को पंहुचा दो...जाओ।