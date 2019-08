Latest Jaipur News : CM गहलोत ने कि शांति बनाए रखने की अपील, बोले - 'शांति से दें असामाजिक तत्वों को मुंह तोड़ जबाव'

जयपुर। Latest Jaipur News : दिल्ली रोड पर ईदगाह के पास मंगलवार रात को हुए बवाल ( Communal Tension in jaipur ) के बाद दूसरे दिन तनावपूर्ण शांति रही। लेकिन रात होते-होते उपद्रवियों ने एक बार फिर शहर की शांति में भंग डाल दिया।

वहीं, देर रात शहर के गंगापोल स्थित रावलजी का बाजार में कुछ लोग मंदिर के बाहर खड़े लोगों से दूसरे पक्ष के लोगों से अपसी कहासुनी ने चंद मिनटों में ही उपद्रव का रूप ले लिया। सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे में पहले नेटबंदी ( Internet Ban in Jaipur ) की गई और उसके बाद धारा 144 लागू की गई है। अब लोगों को कर्फ्यू ( Curfew in Jaipur ) लगने का डर सता रहा है। बीती रात हुए बवाल के बाद अब परकोटे के लोग दहशत में है।

इसी बीच सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम गहलोत ने जयपुर तनाव मामले को लेकर Tweet किए। उन्होंने कहा कि 'राजस्थान प्रदेश के लोगों में गंगा-जमुना संस्कृति, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारे की भावना के साथ रहने की प्रवृत्ति सदैव ही रही है।

पूरे देश में हमारा राज्य अमन और चैन के लिए जाना जाता है। इसका श्रेय यहां के सभी समुदायों के लोगों को ही जाता है किन्तु विगत कुछ दिनों से जयपुर में कुछ साम्प्रदायिक तत्व राजनीतिक उद्देश्य के कारण इस अमन-चैन को भंग करने का निंदनीय प्रयास कर रहे हैं तथा समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न कर प्रदेश में अशान्ति फैलाना चाहते हैं, कौमी एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

My appeal to all residents in #Jaipur is to maintain peace and communal harmony. Please do not fall a victim to any kind of conspiracy, being hatched to disrupt peace and development in State. The forces behind this would be taught a lesson. #Rajasthan pic.twitter.com/W6kZLZbvXr