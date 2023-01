लॉरेंस गैंग का जयपुर में हमला: जी क्लब मालिक से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी, नहीं देने क्लब पर बरसाई गोलियां

जयपुरPublished: Jan 30, 2023 12:38:04 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Lawrence gang attack in Jaipur: Zee club owner demanded extortion of Rs 5 crore, bullets fired at the club for not giving : राजधानी में पहली बार बेखौफ बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने के लिए शनिवार देर रात 11.53 बजे जी क्लब परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही 17 राउंड की गई फायरिंग में एक भी गोली किसी को नहीं लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं शहर में दहशत फैल गई।