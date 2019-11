लॉरेंस के लड़कों ने जेल में दूसरी गैंग का कर दिया ये हाल, हंगामा मच गया

Lawrence's boys commit second gang in jail, there was uproar..लॉरेंस गुट के सदस्यों व जगला के साथियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान अन्य बंदियों ने शोर मचा गया। मामला बढ़ता देखकर जेल का सायरन बजा दिया गया।