लॉरेंस के शूटर ने पंजाब के गैंगस्टर को 24 गोलियां मारी, एफबी पर लिखा अभी तो और मरेंगें...

Lawrence's shooter shoots 24 bullet to Punjab's gangster, writes on FB die more now ... लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर राज कुमार उर्फ राजू निवासी गांव बसौदी पानीपत, हरियाणा का है। उस पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान व दिल्ली में 20 हत्याओं समेत लूटपाट, फिरौती व इरादा कत्ल के 50 केस दर्ज हैं।