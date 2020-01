पृथ्वीराज नगर में पट्टा लेना अब 20 फीसदी महंगा

पृथ्वीराज नगर (पीआरएन) ( Prithviraj Nagar ) क्षेत्र में अब मकानों का पट्टा लेना ( Leasing ) महंगा ( Costly ) हो गया है। पीआरएन क्षेत्र में अब तक जिन लोगों ने अपने भूखंडों का पट्टा नहीं लिया, उन्हें सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ऐसे भूखंडधारियों को अब नियमन और विकास शुल्क ( Regulation and Development Fee ) के पेटे करीब 20 फीसदी अधिक राशि ( 20 % More to Pay ) चुकानी होगी। ( Jaipur News )