Lata Mangeshkar Passed Away जब राजस्थान की मदद को आई थीं लता दीदी

Lata Mangeshkar Passed Away: जयपुर में छाया था लता मंगेशकर के स्वरों का जादू

जयपुर Updated: February 06, 2022 11:06:33 am

Legendary Singer Lata Mangeshkar Passed Away At 92 — भारत ने खोया अपना रत्न

— अलविदा स्वर कोकिला

जयपुर। Lata Mangeshkar dies at 92 सुर सम्राज्ञी और भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने यह जानकारी दी। वह पिछले करीब एक महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। आठ जनवरी को वह कोरोना संक्रमित हुई थीं। अपने 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने करीब पच्चीस हजार गाने गाए। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स स्तब्ध हैं। आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स और राजनेता अपने भारत रत्न को खोने पर दुख प्रकट कर रहे हैं।

Lata Mangeshkar Passed Away जब राजस्थान की मदद को आई थीं लता दीदी

गौरतलब है कि लता मंगेशकर का राजस्थान से भी करीबी नाता रहा है। करीब साढ़े तीन दशक पूर्व राजस्थान में पड़े भीषण अकाल के बाद पीडि़तों की मदद के लिए उन्होंने पहली बार जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में परफार्म किया था। साथ ही पीडि़तों के लिए एक करोड़ एक लाख रुपए का चेक तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को सौंपा था।

उपवास के बावजूद गाए 26 गाने इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने पूरे दिल से गाने गए। उपवास होने के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक करीब 26 मंत्रमुग्ध करने वाले गाने श्रोताओं को सुनाए। श्रोता लता दीदी की मधुर आवाज सुन अपने आपको अभिभूत मान रहे थे। यह कार्यक्रम सुर संगम की ओर से आयोजित किया गया था। लता दीदी को देखने के लिए मानो पूरा जयपुर उमड़ पड़ा। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित थे। वहीं स्टेडियम के अंदर करीब चालीस हजार लोग इस एतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी टिकट लेकर दर्शक दीर्घा में बैठे थे। कार्यक्रम में उनकी बहन उषा मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अंत में लता मंगेशकर ने पसंदीदा गीत 'अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू' सुनाया था।

