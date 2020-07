शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

(Jaipur Metro second )जयपुर महानगर द्वितीय की (special pocso court no 3) पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने (false promise of marriage) शादी का झांसा देकर (divorcee) तलाकशुदा महिला का कई बार (rape) देह शोषण करने वाले अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सोनवाल को (life imprisonment) आजीवन कारावास और (rs one lacs) एक लाख रुपए की (punishment) सजा से (punish) दंडित किया है।